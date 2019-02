DJ Broekie en DJ Kurt Lemmens poseren al bij Manneken Pis: “De wereldtitel is voor een van de onze” Toon Verheijen

01 februari 2019

19u29 0

Het veldrijden in het Deense Bogense kleurt dit weekend opvallend Kempens. Niet alleen zullen er bussen supporters van Wout Van Aert en Toon Aerts neerstrijken. De muziek in de tenten op het WK Veldrijden zal – zoals we enkele weken geleden al wisten te melden – ook Kempens zijn. Kurt Lemmens uit Turnhout en Marc van den Broek uit Hoogstraten zullen de duizenden bezoekers uit hun dak doen gaan. De twee zijn alvast aankomen en poseren voor de enige echte Deense Manneken Pis, een kopie van die in Brussel. En naast de twee dj’s is ook Manneken Pis in de stemming… “Maar de wereldtitel zondag bij de grote jongens: die is voor ons!”

De twee staan al van hun tienerjaren achter de draaitafel. Bruiloften, verjaardagen of een ander feestje: u vraagt, zij draaien. Bijna elk weekend verzorgen ze wel ergens de ambiance. Enkele maanden geleden werden ze plots aangesproken door Peter Ginnerskorv, de eventmanager van Cross Denmark. Of ze op 2 en 3 februari niet eventjes naar Bogendse - zo’n 900 kilometer rijden - willen komen om daar elk in een van de twee feesttenten voor de sfeer te komen zorgen tijdens het WK Veldrijden op 2 en 3 februari. Kurt en Marc rolden het veldritgebeuren in via cateraar Frans Bevers, die op verschillende crossen de eet- en drinkstanden voor zijn rekening neemt en dus ook de feesttenten. Ondertussen tekenden ze al present op tientallen crossen en stonden ze ook achter de draaitafels tijdens de WK’s van Tabor, Koksijde, Zolder, Hoogerheide en Valkenburg.Nu staat dus ook Denemarken bij op de lijst.