Discussie over vuurwerk verhit de gemeenteraad 01 februari 2018

02u33 0

Oppositiepartij Anders heeft op de voorbije gemeenteraad gevraagd dat de stadsdiensten het reglement rond het gebruik van vuurwerk herbekijken. Volgens de partij werd tijdens oudjaar niet voldoende gecontroleerd. De meerderheid reageerde furieus. "In het reglement staat dat er tussen middernacht en 00.30 uur vuurwerk mag afgestoken worden", zegt Fons Jacobs (Anders). "Maar we weten ook allemaal dat het al in de namiddag begint en tot diep in de nacht blijft doorgaan. De politie kreeg dit jaar vijf klachten, maar er werd niet één pv opgesteld ondanks dat er een verlichtingspaal is beschadigd. We moeten dit grondig bekijken en ons afvragen of het nog verantwoord is om vuurwerk toe te laten in woonstraten. Misschien dat de stad zelf een vuurwerk moet organiseren en daarnaast een verbod uitvaardigen."





Het punt werkte bij het stadsbestuur als een rode lap op een stier. "De politie controleert niet? Dat doet de mensen die op die nacht werken geen eer aan", reageerde een boze burgemeester Tinne Rombouts. Ze kreeg ook bijval van schepen Roger Van Aperen (N-VA) en Marc Haseldonckx (CD&V). "Het is inderdaad onmogelijk om actief op te treden. En vuurwerk verbieden? We hebben nu eenmaal bevolking waar vuurwerk afsteken er zit ingebakken. Dat schakel je niet uit met een druk op de knop. Sensibiliseren, ja, dat kunnen we zeker doen. En ja, we bekijken net als ieder jaar op basis van ervaringen en opmerkingen het reglement en doen indien nodig aanpassingen." (VTT)