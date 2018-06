Dikke slak verstopt zich in 'gewassen' veldsla Albert Heijn 09 juni 2018

Melissa uit Hoogstraten passeerde vrijdag de Albert Heijn in Sint-Niklaas en dacht een slaatje te kopen om daarna meteen te kunnen opeten thuis. Ze zou het samen met een braadkipje 's avonds verorberen.





Ze koos bewust voor een zakje veldsla. Op de verpakking stond dat de sla tot drie keer toe gewassen was in ijswater. "Thuisgekomen heb ik de kip opgewarmd en de sla klaargemaakt samen met tomaatjes en een dressing", vertelt Melissa. "Toen merkte ik nog niets. Ik ging er ook vanuit dat ik de sla niet meer moest wassen omdat het duidelijk op de verpakking stond dat het al drie keer gewassen was in ijswater voor de beste kwaliteit. Pas toen mijn vriend en ik aan tafel gingen zitten, zagen we de grote slak tevoorschijn komen. We waren best wel gedegouteerd. Uiteindelijk kunnen we er wel mee lachen en is een schadevergoeding wel het laatste wat we willen, maar misschien kunnen we best iedereen waarschuwen dat ze toch best wel het zakje nakijken. En voor alle duidelijkheid: het slakje zit echt wel terug in de vrije natuur!" Albert Heijn België zit verveeld met de zaak. "Dit mag uiteraard niet voorvallen", zegt woordvoerster Sally Herygers. "De sla ondergaat normaal een grondig reinigingsproces. Het blijft natuurlijk wel een natuurlijk product, maar daar willen we ons niet achter verschuilen. Deze klant zal haar aankoop terugbetaald krijgen." (VTT)