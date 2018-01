Dieven verkiezen iPhone en Samsung RUIM 25.000 EURO AAN SMARTPHONES GESTOLEN BIJ SELEXION TOON VERHEIJEN

26 januari 2018

03u03 0 Hoogstraten Vier ramkrakers namen woensdagnacht ruim tien minuten de tijd om voor ruim 25.000 euro aan smartphones te stelen bij Selexion Lauryssen in Minderhoutdorp. Ze hadden een voorkeur voor iPhone en Samsung. Eén dader spoot buiten een brandblusser leeg om een rookgordijn op te trekken en botste op medezaakvoerder Stief Lauryssen. Dezelfde daders stalen wellicht eerst een auto bij Carrosseriecentrum Hoogstraten.

Op camerabeelden in de buurt van de elektrozaak is duidelijk te zien hoe de daders iets voor 3 uur 's nachts toekomen. Ze nemen ruim de tijd om met 'mijnwerkerslampjes' langs alle vitrines te lopen en te bestuderen hoe ze het best zullen toeslaan. Af en toe is duidelijk te zien hoe de gangsters zich even om de hoek verschuilen wanneer er een auto of vrachtwagen aankomt.





Omstreeks 3.05 uur slaan ze toe. Camerabeelden tonen hoe ze met een betonblok een opening in de vitrine slaan. Drie van de vier daders kruipen door het smalle gat. De vierde spuit buiten een brandblusapparaat leeg. Dat deed hij vermoedelijk om een mistgordijn op te trekken. Zo probeerde hij voorbijgangers en vooral camera's het zicht te bemoeilijken. Omstreeks 3.09 uur is duidelijk te zien dat de gangster langs de zijkant naar achter omdat daar medezaakvoerder Stief Lauryssen was opgedoken. Die woont boven de zaak.





Lawaai gehoord

"Ik was nog wakker toen ik een bonk hoorde", vertelt Stief. "Hij zag me buitenkomen en probeerde me met de brandblusser terug naar binnen te jagen", vertelt Stief Lauryssen. "Uiteindelijk ben ik nog naar de vluchtauto kunnen lopen die op 10 meter van de winkel stond en heb ik de koffer dichtgeklapt. Zo kon ik de nummerplaat en het merk van de wagen doorgeven aan het hulpcentrum 100 waarmee ik aan de lijn hing."





Vervolgens is op de beelden te zien dat de gangster door het gat zijn kornuiten naar buiten sommeert. De vier scheuren weg in de richting van Meer. De nummerplaten bleken gestolen te zijn in de omgeving van Luik. "De daders hebben in enkele minuten voor ongeveer 25.000 euro aan gsm-toestellen gestolen", vertelt Stief. "Verscheidene kasten zijn opengebroken, net zoals de kluis onder de toonbank. Daar stak ook nog een beperkte geldsom in."





Vierde ramkraak

Stief weet niet meer hoe hij zijn zaak nog beter kan beveiligen. "We hebben al betonblokken staan voor de vitrines. Er staan ijzeren paaltjes om de parking af te sluiten. Alle vitrines hebben we al beveiligd met ijzeren staven. Een hekwerk, ja, dat zouden we nog kunnen laten installeren, maar zo gemakkelijk is dat ook niet", zucht Stief.





Voor Selexion Laurijssen was dit al de vierde ramkraak in drie jaar. Eind 2015 waren er al eens drie.





Auto van klant

De vluchtwagen van de daders is wellicht afkomstig van een andere inbraak die de bendeleden pleegden, eerder woensdagnacht aan de Sint-Lenaartseweg. Daar drongen ze binnen bij Carrosseriecentrum Hoogstraten. Een zaak die een beetje achterin ligt en vanop straat nauwelijks te zien is. "De daders hebben een deur geforceerd en hebben dan het volledige bureau overhoop gehaald op zoek naar sleutels van een wagen om mee weg te rijden", vertelt Daan Aerts. "Uiteindelijk namen ze een Hyundai mee van een klant die net afgewerkt was. De klant wilde de wagen verkopen. Bij het wegrijden hebben ze nog wel de set zomerbanden uit de kofferbak gehaald. Buiten hebben we nog autosleutels gevonden."