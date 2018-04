Dieven stelen olijfboom bij Caseïne 27 april 2018

Dieven (of vandalen) zijn vermoedelijk woensdagnacht aan de haal gegaan met een olijfboom die voor het pand van kaaswinkel en eetgelegenheid Caseïne op de Vrijheid. "We vinden het jammer. We proberen als kleine zelfstandige moeite te steken in de uitstraling van onze zaak en dan zijn er blijkbaar toch die het nodig vinden om spullen van anderen te vernielen", klinkt het bij de uitbaters. "Wie iets gezien heeft, mag ons altijd contacteren." (VTT)