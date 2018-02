Diefstallen in rusthuis met 30% gedaald VAN 66 MISDRIJVEN IN 2012 NAAR 47 IN 2016 TOON VERHEIJEN & WOUTER DEMUYNCK

20 februari 2018

02u42 0 Hoogstraten Het aantal criminele feiten in Kempense rusthuizen is in vijf jaar tijd met een derde gedaald. Dat blijkt uit cijfers die federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals heeft ontvangen van minister Jan Jambon (N-VA). In 2016 werden er in totaal 47 misdrijven gepleegd, in 2012 waren dat er nog 66. In de rusthuizen van Geel, Hoogstraten, Herselt en Oud-Turnhout deden zich in 2016 de meeste feiten voor.

In de meeste Kempense gemeenten en steden ging het aantal criminele feiten in rusthuizen tussen 2012 en 2016 in dalende lijn. In 2012 ging het om 66 criminele feiten in rusthuizen, in 2016 was dat aantal teruggevallen tot 47, weliswaar na een lichte stijging in 2015. Bijna alle feiten - in 2016 42 van de 47 - hadden bovendien te maken met diefstal. Agressie tegenover het personeel komt gelukkig zelden voor. Tussen 2012 en 2016 waren er daarvan negen meldingen, waarvan nul in 2016. "De cijfers tonen aan dat de gemeenten, rusthuizen en de politie met succes bewoners een veilige plek kunnen aanbieden. Vanuit het kabinet van minister Jambon zijn er in het verleden aanbevelingen en tips opgesteld in het kader van ziekenhuiscriminaliteit. Veel van deze maatregelen zijn ook relevant voor rusthuizen. De info is terug te vinden op de website besafe.be", vertelt Yoleen Van Camp.





Gemeenten of steden die de dalende trend niet volgen zijn Geel, Hoogstraten, Herselt en Oud-Turnhout. In Hoogstraten zat men in 2016 aan 7 feiten, terwijl dat er in 2012 maar 3 waren. "We hebben de gewoonte om elke melding van diefstal sowieso te melden aan de politie, maar het is al meermaals voorgevallen dat het geld of de juwelen later weer opduiken", verklaart Jos Matthé (CD&V), voorzitter van het OCMW dat woonzorgcentrum Stede Akkers uitbaat.





Vroeger gesloten

"Dat wil niet zeggen dat we meldingen niet serieus nemen, want het is zeker al gebeurd. We sluiten de deuren nu bijvoorbeeld om 20 uur in plaats van 22 uur. Bezoekers geraken nog wel binnen, maar moeten dan aanbellen. De wijkagent komt ook heel regelmatig langs om gewoon zijn gezicht te laten zien of een babbeltje te slaan met de bewoners en het personeel. Daarnaast hebben de bewoners allemaal een kluis ter beschikking en hangen er camera's."





Ook in Geel was er in 2016 een piek met 7 feiten. "In ons woonzorgcentrum Wedbos waren er af en toe kleine gevallen van diefstal, al dateren de meeste van anderhalf jaar geleden", vertelt OCMW-voorzitster Griet Smaers (CD&V).





"Daarom hebben we enkele automatische deuren vervangen door beter vergrendelde exemplaren. Aan het personeel hebben we bovendien gevraagd extra op zulke zaken te letten. Daarnaast is er op enkele plaatsen camerabewaking en is er in iedere kamer een afsluitbaar kastje waar de bewoners geld of andere waardevolle spullen kunnen insteken. Sindsdien heb ik niet echt nog meldingen van diefstal gekregen." In het Oud-Turnhoutse woonzorgcentrum 't Smeedeshof, het enige rusthuis in de gemeente, zit men per jaar vaak aan vijf feiten. Volgens woordvoerder Koen Peeters zijn maatregelen vooralsnog niet aan de orde. "Bij elk vermoeden van een diefstal adviseren we om aangifte te doen, maar we hebben zeker niet het gevoel met een diefstallenplaag te zitten. Als we echt problemen hebben, dan zullen we bekijken wat we kunnen doen."