Dief uit gekantelde vrachtwagen geplukt 26 mei 2018

02u29 0

Een 26-jarige man uit 's Hertogenbosch zit in de gevangenis op verdenking van een pallettendiefstal. De raadkamer heeft vrijdag zijn aanhouding bevestigd. De man werd vorige week zondag opgepakt toen hij in Hoogstraten uit een gekantelde vrachtauto kroop. In het gekantelde voertuig trof de politie honderd plastieken voedingspalletten aan. De politie is overtuigd dat die afkomstig waren van een diefstal, mogelijk bij de veiling in Hoogstraten. Een kompaan van de man die mee uit de gekantelde vrachtwagen kroop, kon ontkomen en is nog voortvluchtig. (JVN)