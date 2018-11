Dertiger zonder rijbewijs betrapt met 374 wietplanten in voertuig Jef Van Nooten

23 november 2018

Een 32-jarige Portugees uit het Nederlandse Roosdaal zit nog zeker een maand in de gevangenis nadat hij in Minderhout werd betrapt met enkele honderden wietplanten. De man reed in een licht vrachtwagen. Dinsdagnamiddag werd hij gecontroleerd op de snelwegparking langs de E19 in Minderhout (Hoogstraten). “De man had geen rijbewijs en geen boorddocumenten aan boord. Bij verdere controle werden in de laadruimte 374 wietplanten en 20 liter voedingsstoffen ontdekt”, vertelt een woordvoerder van het parket. De Portugees werd opgepakt en later aangehouden door de onderzoeksrechter. De raadkamer in Turnhout heeft vrijdag zijn aanhouding bevestigd.