Deel klooster open voor publiek BELEVINGSCENTRUM EN 20 GASTENVERBLIJVEN VANAF NAJAAR TOON VERHEIJEN

18 april 2018

02u45 0 Hoogstraten Het kapucijnenklooster (1687) in Meersel-Dreef krijgt dit najaar een belevingscentrum, een vleugel met een twintigtal gastenverblijven en het wordt één van de twee internationale kloosters van de kapucijnenorde in Vlaanderen. Momenteel verblijven er nog vijf kapucijnen, maar dat moeten er meer worden.

De voorbije maanden deden er al verschillende geruchten de ronde over de toekomst van (een deel) van het klooster in Meersel-Dreef en er gingen zelfs stemmen op dat het klooster zou verdwijnen. Het tegendeel blijkt nu echter waar te zijn, want een deel van het oude klooster wordt binnenkort zelfs opengesteld voor het publiek. Het gaat dan om de gelijkvoerse verdieping met de oude refter, keuken, eetplaats, recreatiezaal, ziekenzaal en de rondgang. "Alle lokalen zijn eigenlijk al volledig gestript", zegt kersvers kloosteroverste Kenny Brack (45).





"Er zijn oude elementen van misschien wel honderden jaren oud die weer naar boven komen. Die gaan we uiteraard proberen te behouden. Elk van die ruimtes zal afzonderlijk ingericht worden in een bepaald thema zoals eenzaamheid, verbondenheid, vreemdelingen... Allemaal dingen die mensen bezig houden."





Rust opzoeken

De bedoeling is dat een groot deel van het klooster opengesteld wordt. "En dan vooral voor mensen die even de rust willen opzoeken of willen nadenken, maar dat niet in een kerkgebouw willen doen", zegt Kenny Brack. "De drempel ligt veel lager. De precieze invulling van de ruimtes houden we geheim. Dat moeten de bezoekers zelf ontdekken. Individuen, scholen, verenigingen zijn ook welkom om een retraite te houden. Dat kan met begeleiding van ons zijn, maar ze mogen ook zelf hun ding doen. Ideaal is dat we naast ons klooster ook de horecazaak met speeltuin hebben. Daar kunnen ze ook altijd even terecht."





Op de eerste verdieping van hetzelfde gebouw, wil de kloosterorde een twintigtal gastenkamers maken. "De bedoeling is dat we daar mensen te slapen kunnen leggen die voor korte of langere tijd willen ervaren wat het kloosterleven exact inhoudt", vertelt Kenny.





Een laatste verandering die de kloostergemeenschap én de gemeenschap van Meersel-Dreef te wachten staat, is dat er meer broeders en paters zullen komen. "Het klooster hier wordt een van de internationale gemeenschappen van onze orde. In de toekomst zullen hier mogelijk broeders komen uit India, Pakistan of van waar dan ook. Dat was een van de dromen van ons bestuur in Rome. We willen Meersel-Dreef en haar inwoners dus geruststellen. Het klooster blijft en het zal alleen maar versterkt worden. De toekomst is verzekerd." In Meersel-Dreef verblijven vijf kapucijnen. Wereldwijd zijn er nog 12.000.