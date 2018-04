Debatavond rond kostprijs ouder worden 16 april 2018

Oppositiepartij Anders organiseert op maandag 16 april een debat rond ouder worden en de kostprijs ervan. Aanleiding is de toename van de vergrijzing ook in Hoogstraten. Nu is ongeveer 15 procent ouder dan 70 jaar, maar over tien jaar is dat al 40 procent. Anders brengt een aantal gasten samen met kennis van zaken. Katrien Van den Bossche van het OCMW Hoogstraten geeft toelichting over de verschillende diensten van zorgverlening aangeboden door het OCMW in Hoogstraten. Daarnaast komen ook nog Chantal Van den Plas (Familiehulpa en Jan Bertels (sp.a-burgemeester van Herentals en Vlaams parlementslid) en Elke Van den Brandt, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Groen. De gesprekken worden in goede banen geleid door Mia Timmerman, voormalig diensthoofd sociale dienst OCMW Hoogstraten. Het debat begint om 20 uur in zaal Markenhof in Minderhout. (VTT)