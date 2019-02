De Warande na ruim honderd jaar definitief verdwenen Toon Verheijen

27 februari 2019

15u52 0 Hoogstraten Een brokje horecageschiedenis uit Hoogstraten is definitief verdwenen uit het straatbeeld. De sloophamer heeft definitief komaf gemaakt met café De Warande en de aanpalende gebouwen waaronder een voormalige bakker en de kapperszaak. In de plaats komt een nieuwbouwproject.

Café De Warande op de hoek van de Heilig Bloedstraat was een bruine kroeg of een echt volkscafé zoals je er nog maar weinig vindt. Een café waar de pintjes nog echt betaalbaar waren. Waar een Duvel nog een pak minder dan 3 euro kostte. Een café waar de klanten aan de toog én in de verbruikszaal elkaar allemaal bij naam kenden . Café De Warande is altijd een café geweest en het moet daarmee een van de oudste cafés zijn geweest in het centrum. Het was er zeker al in 1924.

De sloophamer heeft nu het gebouw met de grond gelijkgemaakt. ICN Development wil nu aansluitend met de bouwwerken starten voor het nieuwe complex dat er komt. In de plaats komen er immers 24 appartementen en twee handelsruimtes. “We willen na de afbraak meteen starten met de bouwwerken”, vertelt Nathalie Schrauwen van ICN. “Er is na het toekenning van de bouwvergunning wel een bezwaar ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen maar dat schort de bouwvergunning niet op. We kunnen er dus gewoon aan verder werken.”