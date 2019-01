De Tram neemt afscheid met grote uitverkoop: “Veel klanten willen een stukje van het restaurant in huis” Toon Verheijen

08 januari 2019

13u35 0 Hoogstraten Klanten van hotel-restaurant De Tram konden dinsdag en woensdag terecht in de zaal van de zaak voor een uitverkoop van nagenoeg de hele inboedel. Voor uitbaters Gunther en Peter Schellekens was het een speciaal moment. “Heel wat mensen willen een stukje Tram mee naar huis. We zullen het mooie afscheid dat we kregen van de klanten en vrienden ook nooit vergeten.”

Honderden wijn-, champagne en bierglazen. Al evenveel borden, potten en pannen. Ja zelfs schilderijen en andere decoratiestukken. Alles staat netjes uitgestald in de feestzaal achter het restaurant De Tram. De feestzaal waar het op oudejaarsavond voor de allerlaatste keer in 101 jaar volledig vol zat. De sfeer was er geweldig. “Maar ook de dagen voordien zullen we nooit vergeten”, vertellen Peter en Gunter Schellekens. “Onze klanten en vrienden die ons verrast hebben met een reusachtige taart. Het deed ons wel wat. Er zijn zeker wat tranen gevloeid. Ergens geeft het nog altijd wel een vreemd gevoel, maar we hebben er vrede mee genomen hoor. We wilden in schoonheid afscheid nemen. Nu zullen we wel zien wat de toekomst brengt.”

Uitverkoop

Heel wat horecacollega’s kwamen een kijkje nemen zoals Hilde Vermeersch van Becherelle in Turnhout. Ze was helemaal weg van twee oude klassieke ijsemmers op een stevige sierlijke ijzeren houder. “Ideaal voor boven op ons terras”, vertelt Hilde. “Toch wel vreemd dat zo’n monument als De Tram sluit. Maar best wel mooie spullen ook.” Marleen Geuens is al jaren een van de trouwe en vaste klanten van De Tram. “We kwamen hier meer dan regelmatig en we zullen het geweldig hard missen”, vertelt Marleen. “Niet alleen het lekkere eten, maar vooral ook die sfeer en gezelligheid. Die vind je echt nergens. Ik ben blij dat ik wat pollepels en wat zilver bestek heb kunnen meenemen. Zo heb ik toch een stukje Tram in huis en kan ik er nog altijd aan terugdenken.”

Reacties

Ook woensdag 9 januari is er tussen 10 en 14 uur nog een uitverkoop. “Er zijn al immens veel spullen verkocht, maar er staat nog een hoop”, lacht Gunther Schellekens. “Het zijn nog acht mooie weken geweest. Acht weken heeft het hier goed vol gezeten. We zijn nog uit ons pijp moeten komen (lacht).”

Sinds hun tienerjaren stonden Peter en Gunther Schellekens al in het hotel-restaurant. De vierde generatie al die de zaak uitbaat. De Tram is één brok geschiedenis in Hoogstraten. In wat nu de keuken is, was vroeger een klompenmakerij van de oorspronkelijke oprichter. Het voorste gedeelte was ooit Café au Tramway. Is het een moeilijke beslissing geweest? Ja, uiteraard. We hebben dit al die tijd met hart en ziel gedaan. Al onze tijd en passie hebben we in deze zaak gestoken. Maar we willen op een hoogtepunt stoppen en dat is nu. Ik weet zeker dat we onze klanten zullen missen. Wat wij nu gaan doen? Elke onze eigen weg voortzetten, De Tram was ons leven. De Tram is ons leven. Wij zijn hier opgegroeid. We zijn hier groot geworden. We zullen het missen, dat staat vast.”