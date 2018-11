De grenswipper, de bospaaier en de filosoof centraal in unieke expo Toon Verheijen

15 november 2018

16u27 0 Hoogstraten Natuurpunt Markvallei organiseert vanaf zaterdag 19 januari tot en met zondag 17 maart een tentoonstelling over het boek ‘De Grenswipper, de bospaaier en de filosoof’ van Zjosfinks. De tentoonstelling wordt georganiseerd op de zolder van Bezoekerscentrum De Klapekster in Hoogstraten en is vrij te bezoeken tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum.

Theater Pasgeverfd, van Zjosfinks, staat voor een hele reeks succesvolle theaterproducties die zich allemaal afspelen in de Noorderkempen en in de grensstreek. Acteur Zjosfinks liep al langer met het idee rond om de verhalen te boek te stellen en vond Willy Geets (Wégé) bereid om de publicatie te voorzien van illustraties. Het boek telt 136 pagina’s en bevat zeventien illustraties. Wégé was jarenlang de tekenaar van Tistjen Dop.

De onderwerpen van het boek zijn onder meer de grenswipper en de liefdesbank (Pitje Mast wipt de grens over om vrouwen voort te helpen op de liefdesbank), Jef Vantbos in Café Halsche Weg (Jef Vantbos zet Sus Muts eens goed op z’n plaats in Café Halsche Weg), de filosoof in Café Den Gladdigen Dorpel (Fil Dams ontmaskert de vier soeveljanten en hun geheimen), drie meisjes op weg naar Castel kermis (de drie stoute meisjes die de fanfare in de mist tegenkomen), twee koppige boeren van Wortel (Bert Bats en Koop Schelle zetten hun paarden tegenover mekaar achter het kasteel van Hoogstraten), de waterput aan het Groeske (Is Kej van den boskant een heks of zijn mensen jaloers op haar kunsten).

Zjosfinks en Wégé toveren de zolder van De Klapekster om tot hun atelier en creëren er de sfeer van het boek. Je kan de tentoonstelling gratis bezoeken. Het boek zal overigens tijdens de tentoonstelling ook te koop aangeboden worden in De Klapekster.