Dan toch geen vergunning voor sloop van oud rusthuis 11 mei 2018

Hoogstraten Het OCMW en de stad krijgen voorlopig géén omgevingsvergunning voor de bouw van 35 assistentiewoningen en een nierdialysecentrum aan de Heilig Bloedlaan. Het oude rusthuis O.L.V. der Zeven Weeën mag immers niet gesloopt worden van Vlaanderen.

Vorig jaar nam de meerderheid de beslissing om het oude rusthuis te laten slopen omdat renovatie volgens hen te duur zou uitvallen. Daarom werd gekozen voor een nieuwbouwproject van zo'n 10 miljoen euro. Op de gelijkvloerse verdieping zou een onthaalpunt voor Kind & Gezin, een opvoedingswinkel, een peuterspeelpunt, een Centrum Geestelijke Gezondheid, een Jongerenadviescentrum, een nierdialysecentrum en een thuiszorgwinkel komen. Op de bovenliggende verdiepingen is er plaats voor 35 assistentiewoningen met een buitenterras. Onder de grond was een parking met 44 plaatsen gepland. Er werden zelfs al toekomstbeelden verspreid.





Zeker in beroep

Tijdens het openbaar onderzoek werd onder meer door oppositiepartij Anders en Erfgoed Hoogstraten bezwaar ingediend. Volgens hen moest het oude gebouw blijven wegens cultuurhistorische waarde. Er moet beter nagedacht worden over een mogelijke renovatie. Vlaanderen volgt nu die negatieve adviezen tot grote frustratie van het OCMW en het stadsbestuur. "Negentig procent van de raad was het eens met de beslissing die we genomen hebben, maar nu wordt het idee van de overige tien procent gevolgd. Is dat dan democratisch?", zucht OCMW-voorzitter Jos Matthé. "Dit veroorzaakt een enorme vertraging. De enige gedupeerden in dit verhaal zijn de veertig mensen die op de wachtlijst staan. We gaan zeker in beroep." (VTT)