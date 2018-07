Dakterras gaat in vlammen op BRANDWEER KAN APPARTEMENT VRIJWAREN TOON VERHEIJEN

02u45 0 Hoogstraten Een korte maar hevige brand heeft gisterennamiddag voor flink wat schade gezorgd aan een appartementsgebouw in de Leemstraat. Twee appartementen zijn even onbewoonbaar verklaard. De brand ontstond op het terras van het dakappartement. De oorzaak is niet bekend.

Het was iets na 16 uur maandagmiddag toen de brandweer melding kreeg van een brand ter hoogte van de Vrijheid 75. Uiteindelijk bleek het niet te gaan om een pand op de Vrijheid, maar om een flatgebouw pal op de hoek van de Leemstraat en het verbindingspaadje tussen de Vrijheid en de Leemstraat, dat op het eerste gezicht volledig in lichterlaaie stond. "We zaten binnen toen we plots een vreemd getik hoorden", zegt Louis Aerts, bewoner van het appartement op de eerste verdieping.





Deur ingestampt

"We konden het niet meteen thuisbrengen totdat we buiten plots iemand hoorden roepen: brand! Toen we buiten gingen kijken, zagen we inderdaad de grote vlammen. Ik ben samen met de brandweer nog naar boven gegaan en daar hebben ze de deur ingestampt. Alles hing toen al onder de rook."





De bovenste verdieping van het gebouw wordt bewoond door Portugezen. Zij waren op het moment van de brand niet thuis. "Toen wij aankwamen stond een gedeelte van het terras inderdaad in lichterlaaie", zegt Tom Van Hemeldonck, bevelvoerder van de brandweerzone Taxandria post Hoogstraten. "Het gaat om een dakterras met roofing en daarop bankirai. Dat brandde echt hevig, maar uiteindelijk hebben we de vlammen wel snel uitgekregen. We waren net op tijd om een overslag naar het appartement zelf te voorkomen. Het gordijn aan de schuifdeur was al wel aan het smeulen. Het appartement zal eerst ernstig verlucht moeten worden. Ook het appartement op de eerste verdieping is even niet bruikbaar. Het vuur heeft immers gewoed op het dak zelf en we wilden geen risico's nemen. Over de oorzaak kunnen we geen uitsluitsel geven." Ook burgemeester Tinne Rombouts kwam ter plaatse. "We zijn al blij dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Gelukkig lijkt ook de schade mee te vallen.





Terrasbranden

De brandweerposten van de zone Taxandria en zone Kempen hadden de voorbije dagen nog enkele terrasbranden. Zo was er afgelopen vrijdagavond een brand op het terras boven café Heimwee. Door de vlammen was er schade aan de achtergevel en rookschade in het gebouw. Zaterdagavond moest de brandweer Turnhout uitrukken voor een brand op de eerste verdieping boven het gebouw van BNP Paribas Fortis. Daar moesten ze wel wat breekwerk verrichten om tot op het terras te geraken. De brandweer had uiteindelijk het vuur vrij snel onder controle en de schade beperkte zich tot het balkon.