Daar zijn Belgische vlaggetjes weer 20 augustus 2018

02u30 0

Begin augustus was er commotie ontstaan nadat schepen Michel Jansen (N-VA) - naar eigen zeggen in overleg met de burgemeester en andere schepenen - aannemer Monument Group verplichtte de grote Belgische vlag te verwijderen van de honderd meter hoge stelling. Uit protest verschenen daarna nog eventjes drie kleine Belgische vlaggetjes helemaal bovenop de toren. Die moesten uiteindelijk ook verdwijnen, maar kijk afgelopen weekend wapperden ze daar weer. Mogelijk heeft de aannemer gedacht: ik hang ze terug want de prestaties op het EK van de Belgische atleten mogen ook gezien worden. Burgemeester Tinne Rombouts wist niet dat ze er weer hingen. (VTT)