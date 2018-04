Culinaire fietsroute 17 april 2018

Merksplas/Baarle-Hertog





Het Land van Mark & Merkske pakt opnieuw uit met een culinaire fietsroute. Het gaat om routes door Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog-Nassau. Het aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert worden u steeds in een andere zaak op de fietsroute voorgeschoteld. Deelnemen kost 38 euro per persoon. Hiervoor krijg je vier gangen. Voor het voor- en hoofdgerecht hebt u de keuze uit een vlees-, vis of vegetarisch gerecht. De culinaire fietsroute start op donderdag 3 mei en loopt tot en met zondag 30 september telkens op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Starten kan tussen 10.30 en 12 uur. Twee dagen vooraf reserveren bij Toerisme Hoogstraten is noodzakelijk. De stopplaatsen zijn De Bouwhoeve in Hoogstraten (aperitief), De Kluis in Baarle-Nassau (voorgerecht), Den Rooy in Meerle (hoofdgerecht) en het Vaneleke in Merksplas (nagerecht). (VTT)