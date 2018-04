Culinaire bierwandeling in centrum 25 april 2018

Toerisme Hoogstraten biedt in samenwerking met '3 in de klok' een culinaire bierwandeling voor. De Hoogstraatse biersommelier An Martens zorgt voor een deskundige uitleg. Tijdens deze wandeling proeft u vijf verschillende bieren, telkens perfect gecombineerd met een heerlijk gerecht van een Hoogstraatse chef. Het gaat om een voorgerecht, twee kleine hoofdgerechten, een kaasproevertje en een dessert. Deelnemers krijgen ook een exclusief proefglas. Er zijn voorlopig tien vastgelegde data waarop je kan deelnemen aan de culinaire bierwandeling: 13 en 18 mei, 9 en 22 juni, 6 en 15 juli, 9 en 17 augustus en 20 en 30 september. Inschrijven kan zowel individueel als in groep. Om organisatorische redenen zijn er minstens tien deelnemers nodig om effectief te kunnen starten. De prijs bedraagt 49 euro. Deelnemende cafés zijn De Rijkswacht, De Gelmel, De Hoaghste Tyd, Food- & Conceptstore Caseïne en Oud Hoogstraeten. De wandeling is drie kilometer lang en duurt ongeveer vier uren. (VTT)