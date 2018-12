Creatieve pop-up winkels op Kerstbazaar in Threehouse op De Mosten Kristof Baelus

16 december 2018

17u16 0 Hoogstraten Enkele creatievelingen uit de omgeving kwamen dit weekend afgezakt naar De Mosten in Meer. Ze verkochten in hun pop-up shop verrassende kerst- en nieuwjaarscadeaus.

Veel bezoekers trokken naar het domein om een kijkje te nemen op Kerstbazaar in Threehouse op De Mosten. In de pop-up shop was de wintersfeer duidelijk merkbaar met een winterbiertje, een hapje en een wandeling. De pop-up winkeltjes verkochten allemaal zeer creatieve cadeaus waaronder zelfgemaakte kaarten, keramiek, juwelen, binnenhuis- en kerstdecoratie, en vuurschalen. De Restanten verkochten er creaties met restjes van stoffen. De opbrengst van hun verkoop ging alvast naar het goede doel.