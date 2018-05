Concert in gevangenis 29 mei 2018

02u48 0

Het Gemeenschapscentrum Hoogstraten is gestart met de voorverkoop van het nieuwe seizoen. Het aandeel theater is dit jaar wat teruggebracht en in ruil komt er meer muziek en comedy bij. Er zijn ook een aantal voorstellingen op locatie. "Een bijzonder locatieproject is het concert in de gevangenis van Hoogstraten", zegt schepen Jef Vissers (N-VA). "Met Radio Cachot kunnen we een beperkt publiek een concert in de gevangenis laten beleven samen met gedetineerden."





Daarnaast vinden er ook optredens plaats in de Sint-Katharinakerk en de Begijnhofkerk. Tickets voor de voorstellingen kunnen besteld worden via de website www.gchoogstraten.be, maar ook aan de onthaalbalie vrije tijd, de balie van het woonzorgcentrum en de verschillende bibliotheekposten. (VTT)