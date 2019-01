Cipiers betrappen gevangene met drugs in onderbroek JVN

25 januari 2019

11u54 0

De 26-jarige Dimitri D.N. uit Aalst werd op 16 februari 2018 in de gevangenis in Hoogstraten betrapt met drugs. Het kan hem naast een geldboete van 8.000 euro ook een nieuwe gevangenisstraf van 8 maanden kosten. “Tijdens een controle troffen cipiers 17 gram cannabis aan in zijn onderbroek”, stelt de aanklager. Of de man een drugsprobleem heeft, wilde de rechter weten. “Nee, ik gebruik alleen om te kunnen slapen”, antwoordde Dimitri D.N. Het vonnis volgt op 22 februari.