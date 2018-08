CD&V presenteert kandidaten in schijven 08 augustus 2018

02u42 0

CD&V is de eerste die de campagne in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen heeft opgestart. De partij doet dat met vijf grote en opvallende affiches. Op elke affiche staat een hoofd dat samengesteld is uit verschillende delen van gezichten van de 27 kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Het leek ons een leuke manier om onze lijst bekend te maken", vertelt burgemeester en vermoedelijke lijsttrekster Tinne Rombouts. "We dagen iedereen ook uit om op Facebook de mensen te taggen van wie ze menen een stukje te herkennen. We krijgen er best wel wat reacties op. Binnenkort zullen we dan de oplossing bekendmaken (lacht)." (VTT