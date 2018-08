CD&V pakt uit met elf nieuwe namen 21 augustus 2018

02u48 0 Hoogstraten Meerderheidspartij CD&V pakt voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober uit met elf nieuwe namen op de lijst (van 27). Huidig burgemeester Tinne Rombouts trekt de lijst. Ook de schepenen krijgen opnieuw hun plaats.

CD&V heeft de voorbije twaalf jaar mee in de meerderheid gezeten en wil daar naar eigen zeggen graag nog zes jaar bij doen.





De voorbije weken had de partij op Facebook al vijf originele foto's verspreid met daarop fracties van de gezichten van de 27 kandidaten door elkaar gehaald. De partij kiest voor de verkiezingen voor een lijst met een mix aan ervaring en nieuwelingen.





De kandidaten zijn leerkrachten, thuisverzorgers, bouwvakkers, apothekers, werfleiders, bedrijfsleiders, bediende, advocate, directeur, semi-prof wielrenner, landbouwer, en student.





Burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts trekt de lijst. Schepen Marc Haseldonckx en schepen Ward Baets bezetten plaatsen twee en drie gevolgd door de huidige fractieleider Ilse Verachtert en gemeenteraadsleden Joël Adams en Hilde Vermeiren. Lijstduwer is huidig OCMW-voorzitter Jos Matthé met vlak boven hem Mai Sterkens, Marleen De Bie en Danny Adams. Nog oude bekenden zijn Liesbeth Bastiaansen, May Van Bavel , Hans Kuypers en Charis Depauw-Kamoen.





De nieuwe jongeren zijn Sander Loots, Joyce Van Looveren, Berten Boutsen, Yana Vermeiren en Niels Koyen. De andere nieuwelingen zijn Brigitte Broers, Wim Van Bergen, Liesbeth Pauwels-de Jong, Patrick De Bie, Gerda Pluym, Patrick Lambregts van het Hoogstraats Zwemteam en Armand Jacobs. (VTT)