Camera’s voor vrachtwagensluizen deels werkloos omdat goedkeuring van signalisatieplan vertraging oploopt Toon Verheijen

26 maart 2019

14u55 6 Hoogstraten De camera’s die moeten fungeren als vrachtwagensluis om zwaar doorgaand verkeer te weren uit de dorpskernen van Hoogstraten staan er al, maar ze kunnen/mogen nog niet gebruikt worden. De signalisatie ontbreekt nog en de goedkeuring van het signalisatieplan loopt vertraging op. Oppositiepartij Anders heeft vraagtekens bij het nut van de camera’s gezien de forse ‘witte lijst’.

De stad praat al jaren over de installatie van ANPR-camera’s die ingezet worden als vrachtwagensluis om het zware doorgaand verkeer uit de kernen van Wortel, Minderhout, Meer, Meerle en Hoogstraten zelf te weren. Er werd ook een hele adviesroute uitgestippeld waardoor verkeer zoveel mogelijk over de E19 gestuurd zou worden. De camera’s staan er ondertussen al een tijdje, maar hun functie als vrachtwagensluis kunnen ze nog niet vervullen. De signalisatie ontbreekt immers nog altijd. “Maar los daarvan vermoeden we eigenlijk dat het hele systeem niet meer dan een druppel op een hete plaat gaat zijn”, zegt oppositieraadslid Maarten Leemans van Anders. “Er staan op dit moment niet minder dan 3.000 vrachtwagens op de witte lijst (zij mogen nog wel door de dorpskernen, red) en bovendien komen alle tractoren ook automatisch op die witte lijst. En nu blijkt dat de operationele kost ook nog eens hoger wordt eens het systeem werkt, want er is nog altijd een manuele controle nodig. Het lijkt erop dat er pas echt een oplossing zal komen als de omleidingsweg via de Houtelweg en de omleidingsweg Rijkevorsel gerealiseerd zijn, maar dat lijkt nu ook op de lange baan geschoven te zijn.”

Zomer

Schepen van mobiliteit Michel Jansen (N-VA) geeft toe dat de sluizen nog steeds niet functioneren. “Dat kan en mag pas werken als het signalisatieplan is goedgekeurd én wanneer al die borden geplaatst zijn”, zegt schepen Jansen. “Die goedkeuring moet van hogerhand komen en dat hebben wij dus niet in de hand. We hopen dat alles nog voor de zomer in orde komt.”

De kritiek van de tractoren vindt Jansen niet terecht. “Het klopt dat tractoren nog voorbij de sluis zullen mogen omdat het om lokaal verkeer gaat. Bovendien bestaat er voor hen geen alternatief want we kunnen ze moeilijk over de snelweg sturen. Een druppel op een hete plaat ? We zullen het evalueren zodra de vrachtwagensluizen echt werken.” Voor de tonnagebeperking in onder meer de Koestraat in Minderhout die in 2017 werd ingevoerd, krijgen tractoren overigens niet zomaar de toelating om door de straat te mogen rijden. Zij moeten daarvoor speciaal een toelating vragen en het is het college dat die aanvraag goed- of afkeurt.

Omleidingsweg

De omleidingsweg in Rijkevorsel en de ontsluiting via de Houtelweg, nodig om het hele systeem van de vrachtwagensluizen effectief sluitend te maken, is er inderdaad nog niet. “En dat zal ook nog enkele jaren kunnen duren. Het is ook een dossier dat niet op 1-2-3 geregeld is. Daarvoor zijn ook onteigeningen en dergelijke nodig. Bovendien moet dat ook allemaal bekeken worden en passen in de globale mobiliteitsstudie Noorderkempen.”