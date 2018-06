Buurt Den Buizelhoek samen op kayaktocht 13 juni 2018

Enkele buurtbewoners van het buurtschap Den Buizelhoek in Hoogstraten trokken onlangs samen op sportieve uitstap. Met zestien vertrokken ze met een kayak van Marc Van Dijk Yachting, ook uit de wijk, van Meersel-Dreef naar Breda en terug. Niet iedereen kwam even droog terug aan, maar dat namen ze er graag bij. Den Buizelhoek is nogal een actieve wijk.





(VTT)