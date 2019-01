Buurman betrapt inbreker JVN

08 januari 2019

14u52 0

Een bewoner van Groot Eyssel in Hoogstraten heeft maandag rond de middag een inbreker op heterdaad betrapt. De inbreker probeerde een pand binnen te dringen, maar werd opgemerkt door een alerte buurman. De betrapte dief vluchtte weg zonder buit. Mogelijk is dezelfde inbreker wel in zijn opzet geslaagd in de Maxburgdreef in Meer (Hoogstraten). Daar stelden bewoners maandagavond vast dat er was ingebroken in de woning. De inbreker ging hier met juwelen aan de haal.