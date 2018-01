Buitenwipper krijgt fanpagina HIGHSTREET-COLLEGA'S 'DEN DANNY' VERZAMELEN 500 LIKES TOON VERHEIJEN

26 januari 2018

03u02 0 Hoogstraten Danny Vervloet (48) moet zowat de trouwste werknemer zijn van ex-discotheek Highstreet, nu evenementenhal. Al bijna dertig jaar staat hij er als buitenwipper. De andere medewerkers hebben 'Den Danny' stiekem zijn eigen fanpagina gegeven. Na enkele dagen telt die al ruim 500 likes.

Een grap, een stunt maar ook bloedserieus en bij de pinken. Volgens de huidige medewerkers van Highstreet is Danny Vervloet het allemaal. Met zijn 48 jaar zeker de ouderdomsdeken, maar hij is er ook niet meer weg te denken. Omdat hij altijd wel in is voor een grapje of een stunt, dachten de andere medewerkers eens een grapje met hem uit te halen: een eigen fanpagina. Die kan hij zelf niet beheren. De andere medewerkers zullen er af en toe een poll organiseren om hem iets speciaal te laten doen.





"We wilden Danny gewoon eens verrassen en hem op een ludieke manier in de bloemetjes zettenk", grijnzen Axel Vermetten en co. "Het slaat blijkbaar wel aan. Danny is echt een superkerel. Hij behandelt iedereen met respect. Hij voelt mensen ook aan en weet perfect wanneer het in de loop van de avond fout zou kunnen lopen."





Danny zelf kan er wel mee lachen. Wanneer we afspreken voor het interview komt hij op zijn eigen manier de parking van Highstreet opgereden. In een bruin bodybuilderspak met een onderbroek en hartjes erover. En nog wat machogedrag als hij uitstapt. Danny ten voeten uit blijkbaar. De rest van de crew rolt over de grond van het lachen. "Ach, zo ben ik. Een 'halve zool' zoals de hele crew hier, maar eens aan het werk ook serieus", vertelt Danny. "Al kan ik dan net zo goed eventjes mee op de dansvloer staan. Dat komt omdat mijn rechterhand Hans Van Calster en ik perfect op elkaar zijn ingespeeld. We hebben maar een half woord nodig om iets te begrijpen."





Wegenbouw

Danny is overdag bouwvakker in de wegenbouw. Alleen in het weekend trekt hij naar 'zijn' Highstreet om er als portier te gaan staan. Hij heeft ook een tijdje in 't Fortuin in Meer gestaan. "Eigenlijk is het allemaal begonnen op een fuif in Poppel", vertelt Danny. "Er ontstond daar een ruzie en de security durfde niet tussenkomen. Ik ben er als achttienjarige dan maar ingevlogen en heb orde op zaken gesteld. De baas van de veiligheidsfirma stapte op me af en ik mocht bij hem beginnen (lacht)."





Familie

"Mijn sterkte? Ik kan heel lang rustig blijven. Ik zal nooit over 'de rooie' gaan. Dat is zeker niet altijd gemakkelijk, maar eigenlijk heb ik nooit een moment gehad waarop ik dacht: nu stop ik ermee. Ik zal hier dus nog wel een tijdje aan de deur staan. Ik ken ook zoveel mensen na al die jaren. Al die medewerkers zijn ook mijn vrienden geworden. Je kan ze niet missen. Voor ons is dit een hobby. Dit is mijn familie. Hell yea!"