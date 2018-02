Brug nog zeker tot eind 2018 afgesloten 08 februari 2018

02u29 0

De brug op de grens met Castelré in Hal is nog steeds afgesloten. De brug op de landsgrens tussen de Schoorstraat in Minderhout (Hoogstraten) en Haldijk in Castelré (Baarle-Nassau) is al meer dan anderhalf jaar afgesloten omdat ze op instorten staat. De twee gemeenten hebben een akkoord om de brug aan te pakken, maar wanneer de werken kunnen starten, is niet duidelijk. "Er is nog geen datum wanneer de werken kunnen starten. Waarschijnlijk zal dat pas in het najaar zijn. In Nederland zijn alle voorbereidingen klaar, maar bij ons blijven de vergunningen aanslepen", zegt schepen van Openbare Werken Michel Jansen. "Er is een aannemer aangeduid, maar die heeft door het uitstel enkele andere projecten aangenomen." (VTT)