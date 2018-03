Broers nemen horeca De Mosten over NIEUWE UITBATERS PLANNEN KLIMPARK, KIDS ZONE & STRANDBAR TOON VERHEIJEN

23 maart 2018

02u57 0 Hoogstraten Broers Bram, Ruud en Simon Lenaerts van waterskibaan Goodlife Cable Park gaan nu ook het horecagedeelte van recreatiedomein De Mosten uitbaten. Zij plannen onder meer een klimpark, een kinderzone, een grotere speeltuin en een strandbar. De heropening is gepland voor mei. De drie broers krijgen een concessie voor 20 jaar en moeten minstens 100.000 euro investeren.

De voorbije jaren was het op het recreatiedomein De Mosten, eigendom van de stad Hoogstraten, een komen en gaan van horeca-uitbaters. Eind vorig jaar besliste de toenmalige eigenaar na een conflict met de stad zijn overeenkomst op te zeggen. De stad schreef daarop een nieuwe concessieovereenkomst uit. Uiteindelijk daagden er drie kandidaten op.





Totaalpakket

De keuze van het schepencollege viel op Goodlife Cable Park. De broers Ruud, Simon en Bram Lenaerts zijn dan ook dolgelukkig dat ze aan een extra avontuur mogen beginnen. Vader Jos is overigens samen met zoon Simon ook al meer dan tien jaar actief op De Mosten met de vzw Buitenspel. "We hebben de voorbije jaren al heel wat horecabazen zien komen en gaan", zegt Ruud Lenaerts. "Daarom hadden we nu zoiets: laten we het zelf eens proberen. Voor ons is het uiteindelijk ook ideaal om naast de kabelbaan, het geven van de teambuildings en schoolreizen van Buitenspel vzw nu ook de horeca te gaan uitbaten. Zo kunnen we een totaalpakket aanbieden."





De drie broers hebben een serieus businessplan uitgewerkt waarbij ze vooral willen focussen op het familiale karakter. De horeca moet ook laagdrempelig worden. Het investeringsplan is duidelijk. Een kinderzone, uitbreiding en verbetering van de speeltuin en een integratie van een strandbar in de speeltuin. Het volledige interieur van de horecazaak wordt ook aangepakt. Maar de topper moet een volledig nieuw en indrukwekkend klimparcours worden. "Dat klimparcours komt aan de voorkant naast de horecazaak", zegt Ruud Lenaerts namens de drie broers. "De plannen zijn er, maar de nodige vergunningen moeten nog aangevraagd worden. De realisatie op zich zal dus nog wel enkele maanden duren. De horecazaak zelf hopen we tegen mei te openen. Dan begint ook weer het seizoen echt. We willen er een vlot toegankelijke zaak van maken. Geen restaurantgebeuren, maar een simpele snack, een eenvoudige sla of spaghetti moet wel kunnen natuurlijk. Naar sfeer willen we een beetje vergelijkbaar zijnmet Cargo in Park Spoor Noord in Antwerpen."





Meer leven in brouwerij

Tijdens de winter komt er ook een sluitingsperiode van een drietal weken, maar doorgaans moet de horecazaak open blijven. "We hopen ook samenwerkingen te kunnen aangaan met verenigingen om evenementen te organiseren en meer leven in de brouwerij te brengen."





Binnen het schepencollege klinken er voorlopig alleen maar positieve klanken. Daar zijn ze vooral blij dat ze - hopelijk - nu vertrokken zijn voor een periode van twintig stabiele jaren want dat was de voorbije jaren wel wat anders. "Qua klantvriendelijkheid heeft Goodlife CP enkele mooie oplossingen uitgewerkt in het businessplan", zeggen schepen vanToerisme Roger Van Aperen (N-VA) en burgemeester Tinne Rombouts (CD&V). "De brasserie wordt ingedeeld in diverse zones op maat van de klant. Aan het klimpark komt een terras, waar eventuele toeschouwers de klimmers kunnen volgen. En op het terras aan de zwemvijver zal men een chill-outzone met picknicktafels ontwikkelen." De stad blijft de uitbating van de zwemvijver en de speeltuin zelf runnen. De plannen voor een kampplaats voor jeugdverenigingen worden verder ontwikkeld. Er wordt onder andere geïnvesteerd in een nieuw sanitair blok.