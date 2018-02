Brassband Borderbrass wint Cultuurprijs 20 februari 2018

Brassband Borderbrass heeft de Cultuurprijs Hoogstraten 2017 in de wacht gesleept voor het concert dat ze gaven met Sam Vloemans. La:ch vzw en PlanB waren de twee andere laureaten. La:ch in de categorie bijzondere culturele verdienste en PlanB in de categorie nieuw/vernieuwend initiatief. De publieksprijs, de Gouden Cactus, werd uitgereikt aan de muziektheatervoorstelling 'Blauw' van La:ch vzw.