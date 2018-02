Brand treft Oxfam week na verhuis KEUKEN WERELDWINKEL HELEMAAL VERNIELD TOON VERHEIJEN

23 februari 2018

02u35 0 Hoogstraten Een korte en héél hevige brand vernielde gisteren het keukentje achteraan in de Oxfam Wereldwinkel op de Vrijheid. Héél de winkel zit onder een dikke laag roet en liep ook waterschade op. Alle producten moeten waarschijnlijk vernietigd worden. De schade loopt in de tienduizenden euro's. De winkel was nog maar net één week open op de nieuwe locatie.

Het wenen stond de vrijwilligers van de Oxfam Wereldwinkel gisteren naderbij dan het lachen. Iets na 9 uur werden de hulpdiensten opgetrommeld voor een brand. De buren van apotheek Horsten hadden achteraan rook zien komen uit het gebouw en belden meteen de brandweer. "De brand is ontstaan in de keuken, maar de precieze oorzaak zal nog bepaald moeten worden", vertelt Roel Pluym van de brandweerzone Taxandria post Hoogstraten. "Het keukentje is helemaal verloren. De rest van het pand heeft zware rook- en roetschade opgelopen. Er is ook beperkte waterschade. De bovenliggende appartementen zijn gevrijwaard gebleven."





Voor de vrijwilligers is het best wel een zware klap. Zij hadden zich de voorbije maanden hard ingezet om de verhuis van de Gelmelstraat naar de Vrijheid te verwezenlijken. Ze wilden immers meer zichtbaar worden in het straatbeeld. "Alles was nieuw in de winkel", zuchten Yvonne Vlaminckx en Klara Van Bergen, twee van de vrijwilligers die ook in de stuurgroep zitten. "De muren geschilderd, nieuwe rekken tegen de muur en alles proper gemaakt. We waren op Valentijnsdag open gegaan. Het was best al druk geweest. Woensdag hadden we bijvoorbeeld nog enkele klassen op bezoek gehad. De volgende dagen en weken waren er nog heel wat bezoeken gepland. De verhuis had ons een echte boost gegeven en dan nu dit. De schade is echt immens. Al onze vrijwilligers hebben zich zo hard ingezet om hier een pareltje van te maken."





Vrijwilligers

Een precies bedrag op de schade plakken, konden de vrijwilligers nog niet gisteren. Maar dat bedrag zal al snel boven de 10.000 euro uitkomen. "De keuken is volledig verloren. Zelfs het raam is gesprongen. Het moet er dus echt wel warm geweest zijn", vertelt Yvonne. "De plafonds zijn overal zwart geblakerd net als de muren. Het keukentje grenst ook aan de stockageruimte. Daar ligt het vol water en roet. Heel onze stock kunnen we dus weggooien. Ook in de winkel zit alles onder een dikke laag roet. De rekken en dergelijke zullen we nog wel kunnen gebruiken, maar van de andere spullen zullen we waarschijnlijk niets meer kunnen recupereren. Een enorm zware klap", gaat Yvonne met tranen in de ogen verder.





"Opnieuw beginnen"

"We waren hier zo gelukkig. Een betaalbaar pand, midden op de Vrijheid. Het was een droom die we al lang hadden. Hoe het nu verder moet? We gaan opnieuw beginnen he! Zeker en vast! We blijven niet bij de pakken zitten."