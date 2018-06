Braderij ademt zondag voetbalsfeer uit 20 juni 2018

02u54 0 Hoogstraten Het Winkelcentrum Hoogstraten pakt vanaf donderdag vier dagen lang uit met een 'Duivelse Braderij'.

In totaal doen maar liefst 45 middenstanders en 21 horecazaken mee met de braderij, die voor de gelegenheid ook in de voetbalsfeer baadt. De braderij start donderdag al en duurt tot zondag. "Op de laatste dag wordt het volledige winkelcentrum autovrij gemaakt", zegt Patrick Melis van Unizo. "We hebben dit jaar ook dubbel zoveel animatiestanden. Alles zal in het teken staan van leuke en sportieve activiteiten voor jong en oud. Zo hebben we onder meer een voetbaldarts, een jumpslidevoetbal, voetbalrodeo, het Hoogstratens Zwem Team, Hoogstraatse Reddersclub, De Droomdoos en Red Devil Run. Wij hebben ook vijf officiële WK-voetballen die we gaan verloten. Die kosten normaal zo'n 150 euro per stuk." (VTT)