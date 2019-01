Bpost verwijdert rode brievenbussen VTT

21 januari 2019

14u39 0 Hoogstraten Bpost gaat dit voorjaar heel wat rode brievenbussen verwijderen in verschillende gemeenten. Voor Hoogstraten, Merksplas, Rijkevorsel en Beerse blijft de impact beperkt.

Volgens Bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck dient het netwerk van rode brievenbussen aangepast te worden aan het veranderde gedrag van de klanten. “Klanten blijven toegang hebben tot een rode brievenbus binnen een straal van 500 meter in stedelijk gebied en 1.500 meter in landelijk gebied. De dekkingsgraad van het brievenbussennetwerk blijft daarmee een van de beste in Europa”, aldus Bpost.

Hoogstraten: Strijbeekseweg 7 in Meerle.

Beerse: Bisschopslaan 104 en Gasthuisstraat 48.

Rijkevorsel: geen.

Merksplas: Molenzijde 143.

Baarle-Hertog: geen.