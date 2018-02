Bouwgronden te koop 26 februari 2018

De stad verkoopt vier bouwgronden aan de Hooiopper 2 en één in de Korenstraat in Minderhout. Tussen 3 en 20 april kunnen kandidaten zich inschrijven. De loten worden verkocht door de verkavelaar in samenwerking met het stadsbestuur. De toewijzing zal plaatsvinden op dinsdag 22 mei om 19 uur in zaal de Welgezinde van het stadhuis. Het perceel in de Korenstraat is 361 vierkante meter groot en kost nog zo'n 109.000 euro. De andere percelen zijn tussen de 350 en 437 vierkante meter en kosten tussen de 96.000 en 120.000 euro. (VTT)