Boeren rijden rond met mensen met beperking 30 juni 2018

02u46 0

Tientallen mensen met een beperking hebben gisteren mee kunnen genieten van een rondrit in een tractor. Enkele jongere boeren uit de Noorderkempen offerden enkele uren op om hen een unieke ervaring te bezorgen. Het initiatief ging uit van de Groene Kring Turnhout en Groene Kring Hoogstraten. "We willen de mensen kennis leren maken met onze landbouwsector", vertelt Giel Boey. "We hebben immers niet alleen rondgereden met onze tractoren, maar we hebben ook een bezoek gebracht aan het bedrijf van de familie Verheyen. Daar krijgen de deelnemers een rondleiding en kunnen ze genieten van een melkdrankje." Na afloop van het bezoek trok de tractorcolonne opnieuw richting DVC 't Zwart Goor. (VTT)