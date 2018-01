Boek over Sint-Catharinakerk in enkele dagen uitverkocht 02u33 0 Foto Toon Verheijen Nand Doms en Johan Ooms met hun boek. Hoogstraten Het boek 'En gij zorgt voor de heropbouw' van Johan Ooms en Nand Doms krijgt al meteen een tweede druk. De eerste druk van 250 exemplaren was op enkele dagen tijd uitverkocht. Vanaf 20 januari zullen er opnieuw exemplaren beschikbaar zijn.

'En gij zorgt voor de heropbouw' gaat over de wederopbouw van de toren van de Sint-Catharinakerk nadat die tijdens WOII volledig vernield werd door de Duitsers. Deken Jozef Lauwerys speelde daarbij een hoofdrol.





Tweede druk

"We waren enorm verbaasd dat het boek zo snel uitverkocht was", vertellen Nand Doms en Johan Ooms. "We hebben ook enorm veel positieve reacties gekregen. Natuurlijk doet ons dat veel deugd want we hebben enorm veel tijd en moeite gestoken in het boek." De tweede druk zou 18 januari klaar zijn. het kost nog altijd 35 euro en is te bestellen bij de auteurs of is onder meer te koop in de Standaard Boekhandel. Ondertussen zijn de twee auteurs ook voorgedragen voor de jaarlijkse cultuurprijs. (VTT)