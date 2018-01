Blinde gevangenisdirecteur veroordeeld tot 4 jaar cel 02u43 0 Wiggenraad Gewezen directeur Jef B. Hoogstraten De blinde ex-directeur van de gevangenis in Wortel is tot een gevangenisstraf van 4 jaar veroordeeld voor de aanranding van gedetineerden. Twee jaar van die celstraf is effectief. Toch is de kans groot dat hij nooit één dag achter de tralies zal zitten.

De 66-jarige Jef B. kwam vier jaar geleden in opspraak nadat verscheidene gedetineerden verklaarden dat ze seksuele handelingen moesten stellen bij de directeur in ruil voor gunsten. Hij beloofde de gedetineerden niet alleen een vervroegde vrijlating, maar gaf hen ook telefoonkaarten in ruil voor seks, of gaf hen de beste jobs in de gevangenis. "Mijn cliënt werd bij de directeur geroepen voor een genadeprocedure", schetst één van de advocaten de aanranding van zijn cliënt. "Hij veinsde een telefoongesprek waarin hij zei dat mijn cliënt moest vrijkomen. Hij betastte hem nadien in het kruis. 'Als je me toelaat, ben je morgen al vrij', voegde hij er aan toe. Daarna is hij gedurende twee minuten met de penis van mijn cliënt bezig geweest."





De voormalige gevangenisdirecteur maakte zich volgens het onderzoek gedurende 18 jaar schuldig aan zulke aanrandingen. De feiten speelden zich zowel af in de gevangenis van Hoogstraten als die in Wortel. Jef B. zelf is altijd blijven ontkennen. Voor een deel van de tenlasteleggingen werd Jef B. vrijgesproken, maar voor de meeste bewijzen wordt hij schuldig bevonden. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel gevorderd. De rechtbank houdt het op 4 jaar, waarvan 2 jaar met uitstel. Advocaat Jef Vermassen grijpt daardoor naast de vrijspraak die hij voor zijn cliënt had gevraagd. Hij pleitte tijdens het proces dat het dossier louter was samengesteld op basis van rancuneuze gedetineerden. (JVN)