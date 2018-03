Blinde gevangenisdirecteur in oktober voor hof van beroep 22 maart 2018

02u53 0

Het hof van beroep in Antwerpen heeft gisteren het proces tegen voormalig gevangenisdirecteur Jef B. (67) ingeleid. De ex-directeur van de gevangenissen in Wortel en Hoogstraten werd enkele maanden geleden tot 4 jaar cel veroordeeld, waarvan de helft effectief, voor seksueel misbruik van gedetineerden. In ruil voor de seksuele handelingen kregen de gevangenen gunstmaatregelen zoals uitgaanspermissie of de beste jobs in de gevangenis. De blinde man is het misbruik altijd blijven ontkennen. Niet alleen Jef B. tekende beroep aan tegen het vonnis van de rechtbank in Turnhout, ook het openbaar ministerie deed dat. De aanklager had 8 jaar gevorderd en vond de uiteindelijke straf te licht. Op 3 oktober wordt het beroepsproces inhoudelijk behandeld. (JVN)