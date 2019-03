Blikseminslag op Sint-Katharinakerk legt deel stadsdiensten lam Toon Verheijen

14 maart 2019

15u25 1 Hoogstraten Een blikseminslag op de toren van de Sint-Katharinakerk zorgt sinds woensdagnamiddag voor ernstige hinder bij het OCMW, de technische dienst en het Stedelijk Museum. Hoe lang dat nog gaat aanslepen, is niet duidelijk. Eerder deze week was er al een panne door een breuk in een glasvezelkabel.

De voorbije dagen waren er al geregeld hevige windstoten, maar woensdagnamiddag trok een kortstondig onweer over Hoogstraten. Op een bepaald moment sloeg de bliksem in op de kerktoren.

“Daarbij is blijkbaar een deel van de installatie geraakt die voor een straalverbinding (een soort wi-fi, red.) zorgt met de gebouwen van de technische dienst, het OCMW en het Stedelijk Museum”, zegt schepen van onder meer ICT Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft).

Telefoons werken niet meer

“Dat betekent dat de telefoons niet meer werken en dat het personeel niet meer aan bepaalde bestanden op de computer kan. Het personeel van het OCMW werkt nu tijdelijk in het stadhuis omdat we daar enkele flexiplekken hebben. Hoe lang het nog gaat duren weten we niet. Het was al wel de tweede keer want dinsdag was er ook al een breuk in een glasvezelkabel, maar die kon gelukkig snel hersteld worden.”

De stad heeft recent ook iemand aangeworven om heel het ICT-netwerk van de stad in kaart te brengen en in de toekomst eventueel aan te passen zodat problemen als deze niet meer kunnen voorkomen.