Biertje? Als er maar een '3 in de klok' zit NA 17 JAAR ALS EVENTMANAGER WORDT AN (42) BIERSOMMELIER TOON VERHEIJEN

03 mei 2018

02u31 0 Hoogstraten Hoogstraten probeert zich al langer te promoten als 'stadje met smaak'. Biersommelier An Martens (42) wil daar graag een steentje aan bijdragen. Recent stampte ze haar eigen zaak '3 in de klok' uit de grond.

De voorbije zeventien jaar was An Martens als eventmanager aan de slag bij een grote financiële instelling. Het kriebelde echter al een tijdje om zich volop te storten op haar tomeloze liefde voor het bier. Toen ze de bekende biersommelier Sofie Vanrafelghem tegenkwam en ze aan de praat geraakten, ging het plots snel.





"Ze zocht iemand om op freelancebasis mee te werken aan haar projecten en toen heb ik dan maar besloten om de stap te zetten", lacht An.





"Ik ben nu voltijds zelfstandig biersommelier. Bierdegustaties, beer & foodpairings, feestjes voor particulieren of bedrijven, horecazaken helpen met het uitwerken van een bierkaart... De evenementen moeten niet altijd met bier zijn, maar ik zal er wel voor ijveren (lacht). Ik heb eindelijk van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. En ik heb er nog geen seconde spijt van gehad."





Tijd voor aperitief?

En waarom die naam... "Grappig verhaal eigenlijk. We waren ooit met vrienden op reis en we hadden afspraken gemaakt voor wanneer het kon om al een aperitiefje te drinken. Dat werd 15 uur: als de drie in de klok is dus... Maar ondertussen is dat een rekbaar begrip hoor. 11.43 uur: daar zit ook een 3 in (lacht)."





Bierwandeling

En onlangs trok An haar stoute schoenen aan en vroeg ze aan Toerisme Hoogstraten of zij wat zagen in een bierwandeling.





"Er zijn al culinaire fietstochten of wandelingen, maar rond bier was er niets en nochtans heeft Hoogstraten wel wat te bieden", vertelt An.





"We hebben brouwerij Brosens gehad en is er ook nog altijd de Scheldebrouwerij en Sterkens. Bovendien hebben we met De Rijkswacht ook een echt biercafé. Daarom besloot ik een wandeling uit te stippelen. Caseïne, De Gelmel, Hoaghste Tyd, Oud Hoagstraeten en De Rijkswacht: ze waren allemaal direct bereid om mee te doen. De bedoeling is dat we vertrekken in De Rijkswacht en dat ik op basis van een gerechtje dan een bijpassend bier kies dat op de kaart staat van de zaken. Alles samen zal de wandeling zo'n drie uur duren."





De wandelingen staan voorlopig gepland op een tiental dagen van midden mei tot eind september. "Ik heb de indruk dat het leeft", vertelt An.





Op gelijke voet met wijn

"Er zijn ook al aanvragen om het op andere momenten te doen. Voor Sofie Vanrafelghem blijf ik uiteraard ook mijn ding doen. Voor haar begeleid ik onder meer het bierfestival Just Beer in Kortrijk mee. Het is het enige bier- & foodfestival in België waar echt wordt gefocust op bier in combinatie met lekker eten. En ik blijf het ook vooral doen met één doel: bier moet op gelijke voet met wijn komen (lacht)."