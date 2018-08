Bier en smoutebollen aan Laermolen 24 augustus 2018

De vzw Laermolen neemt zondag opnieuw deel aan de provinciale molendag. Iedereen is welkom tussen 10 en 18 uur. De molenaars zullen dan op ambachtelijke wijze smoutolie maken uit koolzaad. Vanaf 13 uur kan iedereen aanschuiven voor artisanale smoutebollen. Oxfam Wereldwinkel zorgt voor een hapje en een drankje. Ook 3 in de klok doet mee. Biersommelier An Martens zorgt voor een aantal bijpassende biertjes. De muzikale omlijsting wordt dit jaar verzorgd door Mario Pesic en Patrick Cuyvers. Hun optreden begint om 14 uur. (VTT)