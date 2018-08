Bezoekersaantallen Sint-Catharinakerk dalen 29 augustus 2018

Oppositiepartij Hoogstraten Leeft ijvert voor het iets meer duidelijk maken van de tijdelijke ingang van de Sint-Catharinakerk. De hoofdingang is door de restauratie moeilijker te vinden. In april dit jaar kwamen 120 mensen de kerk bezoeken tegenover 492 mensen vorig jaar. In mei waren dat er 266 tegenover 773 vorig jaar. "Voor toeristen is het echt wel moeilijk om de ingang te vinden. Verlichte signalisatie, zoals een lichtslang bijvoorbeeld, zal de zichtbaarheid van de ingang verhogen, waardoor toeristen terug de weg vinden naar deze parel van de Kempen", zegt oppositieraadslid Arnold Wittenberg van Hoogstraten Leeft. Schepen van Openbare Werken Michel Jansen (N-VA) gaf meteen toe de aannemer erop aan te spreken. "We zullen hem vragen om de ingang beter te accentueren", aldus de schepen. (VTT)