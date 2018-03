Bewoners Koolhof: "Grasweide is te donker" 10 maart 2018

02u41 0 Hoogstraten Buurtbewoners van de wijk Koolhof hebben op de recente dorpsraad om extra verlichting gevraagd aan de grasweide in hun straat. Het pleintje ligt pal naast de baan die door heel wat kinderen wordt gebruikt om te gaan hockyen of zwemmen.

"Ik kom er gemiddeld zo'n drie keer per week voorbij", vertelt Louis Van Royen (16). Zijn mama Griet Vorsselmans kan het probleem alleen maar beamen. "Vooral als het echt donker is, fiets ik er toch niet meer graag. Ik heb van andere jongeren ook al gehoord dat ze héél snel voorbij fietsen."





Vooral in winter

Gemeenteraadslid Koen Van Leuven (Hoogstraten Leeft) woont zelf ook in de buurt en steunt de vraag. "Vooral in de donkere wintermaanden is het té erg. Mensen met slechte bedoelingen hebben hier immers genoeg plaatsen om zich te verschansen. Eén extra lichtpunt zou al wonderen doen." De stad lijkt echter voorlopig niet tegemoet te willen komen aan de vraag, want volgens schepen van Milieu Ward Baets is het net de bedoeling om de hoeveelheid straatverlichting te verminderen in het kader van minder CO2-uitstoot. (VTT)