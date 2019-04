Bewoners Gustaaf Segersstraat vragen (opnieuw) oplossing voor trillingen in de straat Toon Verheijen

04 april 2019

10u59 0 Hoogstraten De bewoners van de Gustaaf Segersstraat hebben op de dorpsraad opnieuw het probleem aangekaart van de dagelijkse trillingen in de straat door onder meer de bussen die er doorrijden. Het probleem sleept al heel wat jaren aan. In de straat liggen klinkers, maar een ander wegdek mag niet zomaar door de aanwezigheid van het Begijnhof. De stad bekijkt of een zone 30 al een tussenoplossing kan zijn.

De Gustaaf Segersstraat is een zijstraat van de Gelmelstraat en loopt naast de muur van het begijnhof om uiteindelijk op de Vrijheid uit te komen. Het wegdek bestaat uit rode klinkers en dat zorgt al decennia voor frustraties bij de bewoners. “Reeds meer dan 25 jaren vragen wij naar een oplossing voor de problemen in de Gustaaf Segersstraat”, klinkt het. “Deze straat is totaal niet aangepast om de toegenomen verkeerstroom te verwerken met vooral de vele lijnbussen als probleem. Elke dag zijn er trillingen en bij regenweer blijven de plassen liggen met besmeurde gevels tot gevolg. We hopen dat er iets aan gedaan kan worden.”

Maar zo eenvoudig is de oplossing blijkbaar niet. “Omdat de weg naast het Begijnhof ligt, mogen we daar niet zomaar wat doen”, zeggen schepenen Michel Jansen (N-VA) en Jos Martens (Hoogstraten Leeft). “Asfalt bijvoorbeeld, daar zullen we nooit toelating voor krijgen. We gaan wel eens samenzitten met de dienst mobiliteit om te bekijken of we wat aan de drukte kunnen doen. Zeker omdat de straat ook door veel kinderen en fietsers wordt gebruikt. Maar de bussen anders laten rijden, kan ook zomaar niet. De Gelmelstraat zit immers nu al alle dagen dicht. Maar misschien dat de snelheid verlagen naar 30 kilometer per uur al een eerste oplossing kan zijn.”