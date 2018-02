Beth verkoopt 450 tompoezen voor goede doel 26 februari 2018

02u42 0 Hoogstraten Na dit weekend kan Beth Geerts vermoedelijk even geen tompoezen meer zien. Samen met negen anderen vormt ze het Team Acht van Chaam en wil ze in juni de beruchte Alpe D'Huez zes keer bedwingen. Ze doet het voor haar vriend Luc Vromans uit Baarle-Nassau die zijn vader verloor aan kanker. Eerder dit jaar skatete haar broer Jef Geerts al 2.000 euro bij elkaar om haar te steunen.

Een tante van Beth en Jef verloor de strijd tegen kanker net als de vader van Beths vriend. Twee andere tantes overwonnen dan weer de strijd. Reden genoeg voor de jongedame om zich mee in te zetten voor het goede doel. Samen met negen anderen vormt ze het Team Acht van Chaam. "Ik ben vorig jaar als supporter mee gegaan en ik schrok van het emotionele, maar eigenlijk in positieve zin. Het beklimmen van de berg zorgt voor een speciale manier van verwerken van je verdriet. Om mijn vriend extra te steunen, wil ik het ook eens proberen."





Skatestunt

De bedoeling is dat iedereen die start ook 2.500 euro aanbrengt. Omdat ze bij Team Acht van Chaam met tien zijn betekent dat 25.000 euro. Een van de acties van Bet dit weekend was tompoezen aan de man brengen die gemaakt werden in de bakkerij van haar vriend.





"Er werden er 3.000 besteld waarvan 450 van mij in Hoogstraten", lacht Beth.





"Ik ben dan ook iedereen dankbaar om ons te steunen. En ook mijn broertje heeft inderdaad met zijn skatestunt op 1 januari al bijna 2.000 euro bijgedragen." (VTT)