Bestuurster die met kinderen vluchtte voor politie, aangehouden 02u26 0

De raadkamer in Turnhout heeft de aanhouding bevestigd van de 20-jarige M.H. uit Belfast (Noord-Ierland). De jonge vrouw wordt officieel beticht van poging doodslag en gewapende weerspannigheid. De politie Noorderkempen probeerde op zondagnamiddag 24 december een wagen te controleren in de Klinketstraat in Wortel, maar de bestuurster nam met hoge snelheid de vlucht. Tijdens de achtervolging probeerde de politie meermaals het voertuig tot stilstand te brengen. De bestuurster van het voertuig ramde de combi opzettelijk en reed door. De dolle rit ging vervolgens verder in de richting van Beerse. In de Herfststraat miste de bestuurster een bocht en knalde zij tegen de tuinomheining van een woning. Toen de politie de inzittenden uit de auto wilde halen, trachtte de vrouw op de agenten in te rijden. De agenten openden het vuur en mikten op de banden van de auto. Toch kon de vrouw weer ontkomen. Enkele honderden meters verder, in Bareelstraat, kwam de wagen tot stilstand toen de bestuurster zich had vastgereden op een zanderig terrein. De wagen bleek niet verzekerd te zijn. In de auto zaten ook nog een 13-jarig nichtje en het tweejarig kindje van de vrouw. (VTT)





Meer over Noorderkempen

Bareelstraat

Herfststraat

Turnhout

M.H.

Klinketstraat

Belfast

Wortel