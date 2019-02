Bestuurders met levenslang rijverbod vluchten weg van controle maar politie kan ze snel oppakken Toon Verheijen

12 februari 2019

21u22 0 Hoogstraten De Lokale Politie Noorderkempen heeft afgelopen weekend twee vluchtende bestuurders kunnen inrekenen na een korte achtervolging. De twee reden ondanks een levenslang rijverbod.

Inspecteurs van de politie Noorderkempen controleerden in totaal 703 bestuurders op verschillende plaatsen in de zone. Twee bestuurders probeerden te vluchten toen ze de controleposten opmerkten. Beide bestuurders werden onderschept. Zij reden tijdens een levenslang rijverbod in het verkeer.

Daarnaast stelden de inspecteurs nog processen-verbaal op voor rijden onder invloed van alcohol (5), rijden onder invloed van drugs ( 3), rijden zonder rijbewijs, niet dragen van de gordel (6), geen aangepast kinderzitje (2), geennkeuringsbewijs (2), niet verzekerd rijden en twee voertuigen werden in beslag genomen omdat Erik drugs in gevonden werd.