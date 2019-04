Bestuurder kritiek na frontale botsing op Voort Jef Van Nooten

08 april 2019

17u59 0 Hoogstraten De straat Voort in Hoogstraten, de verbindingsweg tussen Minderhout en Meerle, is maandagmiddag een tijd afgesloten voor het verkeer na een zwaar verkeersongeval. Twee auto’s, een Opel Corsa en een Citroën Berlingo waren er frontaal op elkaar gebotst.

Hoe het ongeval precies is gebeurd, was maandag nog niet duidelijk. Een verkeersdeskundige van het parket ging ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en de precieze omstandigheden te achterhalen. Bij het ongeval liepen twee personen zware verwondingen op. Eén van hen, de bestuurder van de Citroën Berlingo, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.