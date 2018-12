Benefiet voor renovatie zaal Cecilia Toon Verheijen

26 december 2018

14u51 1 Hoogstraten De vzw Sint-Cecilia organiseert op 26 januari een benefietconcert om extra centen in te zamelen voor de renovatie van het pittoreske zaaltje. De totale kostprijs wordt geraamd op 80.000 euro.

De vzw Sint-Cecilia, die het zaaltje beheert, veranderde onlangs van samenstelling. Het nieuwe bestuur wil het jaar 2019 goed inzetten met een benefietconcert ten voordele van het zaaltje. “We hebben Sam Vloemans, Florejan Verschueren, Geert Standaerd, Jens Broes, Sara en Anne Van Opstal, Blue Maxx en Michiel Van Opstal”, kunnen strikken vertelt Jan Dufraing. “Tussen de optredens door zullen we ook een veiling organiseren. We hebben van heel wat sympathisanten voorwerpen gekregen. Een veilingmeester zal alles in goede banen leiden. We verklappen nog niet wat er geveild zal worden, maar er zitten best wel wat pareltjes tussen (lacht).”

De kosten voor de renovatie worden geraamd op 80.000 euro. Zo moet onder meer de vloer en het sanitair vernieuwd worden net als de verwarming in de zaal. “We hebben momenteel op verschillende fronten een subsidieaanvraag lopen, maar daar hebben we nog geen antwoord van gekregen”, zegt Jan Dufraing. “Eens het nieuwe stadsbestuur is geïnstalleerd gaan we ook daar nog eens proberen aan te kloppen.”