België en Nederland na twee jaar weer verbonden 31 juli 2018

02u37 0 Hoogstraten Het grensbruggetje tussen de Schoorstraat in Minderhout en de Haldijk in Baarle-Nassau is na twee jaar weer toegankelijk voor het verkeer. Beide gemeentebesturen hebben een nieuwe brug laten bouwen omdat de oude niet meer stevig genoeg was.

De Castelrébrug was twee jaar lang afgesloten tussen Minderhout en Castelré voor het verkeer uit veiligheidsoverwegingen. Het brugdek was zwaar beschadigd door aantasting van de stalen liggers onder het betondek. Nu is er dus eindelijk een nieuwe brug. Buurtbewoners van beide landen hebben samen met politieke vertegenwoordigers van hun gemeente de nieuwe brug feestelijk ingehuld. De nieuwe brug is zo'n negen meter lang en weegt vijftig ton. "Een brug aanleggen is geen eenvoudige zaak", zegt burgemeester Tinne Rombouts. "Vroeger was het een bruggetje waar paard en kar moest overkunnen. Nu moeten onze landbouwers er met zware machines over."





Het bruggetje, waarop nu ook heel duidelijk de landsgrens is aangeduid, heeft al een lange geschiedenis. Mogelijk ligt de brug er al meer dan honderden jaren. De verbindingsweg tussen het middeleeuwse Sint-Lenaarts (Brecht) en het middeleeuwse Baarle liep toen niet via het grondgebied van Hoogstraten maar via Hal en via deze brug. "Eeuw na eeuw werd op deze plek de rivier Het Merkske overgestoken en telkens verrees er een nieuwe brug op deze plaats als de oude was versleten. Massaal veel verkeer zal nooit over Castelrébrug rijden. Maar het brengt de mensen hier wel dichter bij elkaar." (VTT)